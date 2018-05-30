Вратаря «Ливерпуля» Кариуса зовут в клуб третьей Итальянской футбольной лиги

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Футбольный клуб «Римини», который выступает в итальянской Серии С, предложил голкиперу «Ливерпуля» Лорису Кариусу стать частью команды.

«Хотел бы поприветствовать Кариуса в «Римини», это край гостеприимства. Мы все ошибаемся. Ему не повезло. Он ошибся на глазах миллионов людей. Хотел бы подарить ему год контракта с «Римини», — заявил президент «Римини» Джорджио Грасси, чьи слова приводит Corriere dello Sport.

Грасси отметил, что «Римини» является идеальным местом для восстановления уверенности в себе и обретения спокойствия.

«Но это будет отнюдь не прогулка, Кариусу сначала нужно будет выиграть конкуренцию у основного вратаря клуба — потрясающего Франческо Скотти», — добавил Грасси.

В финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3) «Ливерпуль» пропустил два гола по вине Кариуса.

Ранее сообщалось, что сборная Германии по футболу поддержала голкипера «Ливерпуля» Кариуса.

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