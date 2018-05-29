Сборная Германии по футболу поддержала голкипера «Ливерпуля» Кариуса

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Тренер голкиперов сборной Германии по футболу Андреас Кёпке рассказал, что национальная команда отправила письмо со словами поддержки голкиперу «Ливерпуля» Лорису Кариусу после финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«То, через что Кариус прошёл, было жёстко. После финала мы послали ему сообщение. Посмотрим, как он справится с ситуацией», — приводит слова Кёпке Goal.

Он отметил, что в сборной следили за выступлениями Кариуса в «Ливерпуле».

«Он был в нашем списке, но не в финальном. Можем только пожелать ему наилучшим образом справиться со сложившейся ситуацией», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что полиция расследует смертельные угрозы в адрес Кариуса и его семьи.

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