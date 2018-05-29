Сборная Германии по футболу поддержала голкипера «Ливерпуля» Кариуса
«То, через что Кариус прошёл, было жёстко. После финала мы послали ему сообщение. Посмотрим, как он справится с ситуацией», — приводит слова Кёпке Goal.
Он отметил, что в сборной следили за выступлениями Кариуса в «Ливерпуле».
«Он был в нашем списке, но не в финальном. Можем только пожелать ему наилучшим образом справиться со сложившейся ситуацией», — добавил тренер.
Ранее сообщалось, что полиция расследует смертельные угрозы в адрес Кариуса и его семьи.