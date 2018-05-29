Сборная Германии по футболу поддержала голкипера «Ливерпуля» Кариуса

Тренер голкиперов сборной Германии по футболу Андреас Кёпке рассказал, что национальная команда отправила письмо со словами поддержки голкиперу «Ливерпуля» Лорису Кариусу после финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«То, через что Кариус прошёл, было жёстко. После финала мы послали ему сообщение. Посмотрим, как он справится с ситуацией», — приводит слова Кёпке Goal.

Он отметил, что в сборной следили за выступлениями Кариуса в «Ливерпуле».

«Он был в нашем списке, но не в финальном. Можем только пожелать ему наилучшим образом справиться со сложившейся ситуацией», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что полиция расследует смертельные угрозы в адрес Кариуса и его семьи.