Шарапова поделилась ожиданиями от матча с Векич на «Ролан Гаррос»
Россиянка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от матча с хорваткой Донной Векич во втором круге на втором в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции по теннису.
«Векич чуть-чуть другая соперница, более агрессивная, чем Рихел Хогенкамп. Мы раньше с ней не играли, но я буду готова», — приводит слова Шаравой Eurosport.
Матч Шарапова — Векич состоится 30 мая.
Ранее Шарапова заявила, что гордится своей победой над Хогенкамп на «Ролан Гаррос».
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