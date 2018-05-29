Шарапова поделилась ожиданиями от матча с Векич на «Ролан Гаррос»

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Россиянка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от матча с хорваткой Донной Векич во втором круге на втором в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции по теннису.

«Векич чуть-чуть другая соперница, более агрессивная, чем Рихел Хогенкамп. Мы раньше с ней не играли, но я буду готова», — приводит слова Шаравой Eurosport.

Матч Шарапова — Векич состоится 30 мая.

Ранее Шарапова заявила, что гордится своей победой над Хогенкамп на «Ролан Гаррос».

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