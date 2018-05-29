Шарапова заявила, что гордится своей победой над Хогенкамп на «Ролан Гаррос»

Россиянка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от победы над голландкой Рихел Хогенкамп в матче первого круга на втором в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции по теннису.

«Я очень хорошо начала матч, но во второй партии стала играть нетерпеливо. Соперница начала играть стабильнее, а я немного потеряла темп игры. Но мне удалось выиграть шесть геймов подряд, чтобы завершить встречу. Думаю, если был способ перевернуть ход матча, то это именно он», — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.

Она отметила, что уступая 0:3 в третьей партии, чувствовала, что показывала хорошую игру.

«Могу гордиться, что вернулась в игру и победила, но при этом понимаю, что при 6:1, 3:1 я отступила от своей агрессивной игры», — добавила россиянка.

Следующей соперницей Шараповой станет хорватка Донна Векич.

Ранее сообщалось, что Наталья Вихлянцева уступила Эшли Барти и завершила выступление на «Ролан Гаррос».