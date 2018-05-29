«Атлетико» поднялся на второе место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал обновлённый рейтинг клубных коэффициентов по итогам сезона-2017/18.

В новом рейтинге, опубликованном на сайте УЕФА, первое место за собой сохранил мадридский «Реал».

На второе место поднялся другой клуб из столицы Испании — «Атлетико», опередивший «Баварию» и «Барселону», опустившихся на третью и четвёртую позиции соответственно. Туринский «Ювентус» сохранил за собой пятое место.

Лучшим из российских клубов остался «Зенит», поднявшийся с 19-й на 16-ю позицию. ЦСКА переместился с 52-го на 35-е место, а «Краснодар» — с 66-го на 62-е.

«Локомотив» улучшил своё положение, поднявшись с 97-й на 63-ю позицию.

«Рубин» опустился с 46-й на 84-ю строчку рейтинга.

Московские «Спартак» и «Динамо» потеряли четыре и семь позиций соответственно, заняв 108-е и 85-е места.

«Ростов» с 87-го опустился на 109-е место, а «Анжи» — с 67-го на 120-е.

Ранее сообщалось, что УЕФА не будет открывать дело в отношении Серхио Рамоса за удар локтем Лориса Кариуса.