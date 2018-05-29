Футболист сборной России Самедов сказал, когда подумает о завершении карьеры

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Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Самедов рассказал, когда примет решение о завершении спортивной карьеры.

«Мой контракт со «Спартаком» закончится через год, когда мне будет почти 35 лет. Вот тогда сяду и хорошенько подумаю, что делать дальше и хочу ли я сам продолжать играть. Если пойму, что уже ни к чему не годен, цепляться за футбол не стану. Сейчас же есть и силы, и желание. А главное — я понимаю, что могу принести пользу команде», — цитирует Самедова РИА Новости.

Он также сообщил, что по окончании карьеры планирует встать на горные лыжи и на коньки, а также начать путешествовать.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко может в ближайшее время объявить о завершении спортивной карьеры.

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