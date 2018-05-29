«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» в седьмом матче серии и вышел в финал плей-офф НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Хьюстон Рокетс» в седьмом матче полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 101:92.

В составе «Голден Стэйт» 34 очка набрал Кевин Дюрэнт, по дабл-даблу оформили Стефен Карри (27 очков и 10 передач) и Дрэймонд Грин (10 очков и 13 подборов).

У «Хьюстона» отличились Джеймс Харден, набравший 32 очка, и Пи Джей Такер, сделавший дабл-дабл (14 очков и 12 подборов).

«Голден Стэйт» праздновал успех в серии со счётом 4:3. В финальной серии ему будет противостоять «Кливленд Кавальерс». Первый матч финальной серии состоится 31 мая на площадке «Голден Стэйт».

Ранее сообщалось, что игрок «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс восьмой год подряд сыграет в финале плей-офф НБА.