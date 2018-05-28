Все недоигранные матчи дня перенесены на 29 мая

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Руководство «Ролан Гаррос» приняло решение перенести все оставшиеся недоигранные из-за дождя матчи на 29 мая.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В мужском турнире из-за дождя прервались пять встреч:

— Рафаэль Надаль — Симоне Болелли при счёте 6:4, 6:3, 0:3;

— Мэттью Эбден — Томас Фаббьяно, 4:6, 7:5, 2:6, 6:3;

— Джон Иснер — Ноа Рубин, 6:3, 7:6 (9:7);

— Гидо Пелья — Жоау Соуза, 6:2, 6:3, 2:3;

— Орасио Себальос — Юити Сугита, 6:4, 6:6 (0:2).

В женской части турнира не начался матч между россиянкой Марией Шараповой и голландкой Рихел Хогенкамп. Ещё одна встреча — Варвары Лепченко с Элисе Мертенс — начнётся во вторник при счёте 6:7 (9:11), 7:6 (7:4), 3:0 в пользу бельгийки. 

Ранее сообщалось, что первый матч Шараповой на «Ролан Гаррос» перенесён из-за дождя.

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