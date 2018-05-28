Веснина уступила Пере в первом круге теннисного турнира «Ролан Гаррос»
Россиянка Елена Веснина проиграла представительнице США Бернарде Пере в первом круге теннисного турнира «Ролан Гаррос».
Встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6.
Продолжительность поединка составила 1 час 5 минут.
Соперницей Перы в следующем раунде станет победительница пары Дарья Гаврилова (Австралия) — Сорана Кырстя (Румыния).
Ранее сообщалось, что Южный проиграл Жазири в стартовом матче теннисного турнира «Ролан Гаррос».
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