Южный проиграл Жазири в стартовом матче теннисного турнира «Ролан Гаррос»

Россиянин Михаил Южный потерпел поражение от спортсмена из Туниса Малека Жазири в матче первого круга теннисного турнира «Ролан Гаррос».

Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 2:6, 6:3, 2:6. Продолжительность поединка составила 3 часа 35 минут. Ранее сообщалось, что Касаткина победила Канели в первом круге «Ролан Гаррос».