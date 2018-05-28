Южный проиграл Жазири в стартовом матче теннисного турнира «Ролан Гаррос»
Россиянин Михаил Южный потерпел поражение от спортсмена из Туниса Малека Жазири в матче первого круга теннисного турнира «Ролан Гаррос».
Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 2:6, 6:3, 2:6.
Продолжительность поединка составила 3 часа 35 минут.
Ранее сообщалось, что Касаткина победила Канели в первом круге «Ролан Гаррос».
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