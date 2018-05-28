Теннисистка Макарова прокомментировала отказ от совместного выступления с Весниной в парном турнире «Ролан Гаррос»
«Что касается распада с Весниной, то как-то так сейчас сложилась ситуация. Это случилось в самый последний момент, поэтому я не хочу никак это комментировать. Пока что так», — цитирует Макарову «Чемпионат».
Россиянка пробилась во второй круг одиночного разряда теннисного турнира во Франции, где сыграет с представительницей Чехии Барборой Стрыцовой.
Ранее сообщалось, что Хачанов обыграл Хайдера-Маурера и вышел во второй круг теннисного турнира «Ролан Гаррос».