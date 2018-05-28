Хачанов обыграл Хайдера-Маурера и вышел во второй круг теннисного турнира «Ролан Гаррос»

Россиянин Карен Хачанов пробился во второй круг теннисного турнира «Ролан Гаррос».

В стартовом на турнире матче он одержал победу над австрийцем Андреасом Хайдером-Маурером со счётом 7:6, 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты.

Соперником Хачанова по следующему раунду станет победитель противостояния Стэн Вавринка (Швейцария) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания).

Ранее сообщалось, что теннисистка Остапенко была в ярости после поражения от Козловой в матче «Ролан Гаррос».