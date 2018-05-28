Прядкин подтвердил, что двухматчевые раунды в Кубке России будут начинаться с 1/16 финала
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«Что касается Кубка России, то нам необходимо поднять престиж этого турнира. Сделаем розыгрыш из двух матчей, начиная со стадии 1/16 финала. Календарь очень напряжённый, но мы найдём решение», — приводит слова Прядкина ТАСС.
Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин отметил, что некоторые матчи Кубка России могут быть сыграны в феврале.
Ранее сообщалось, что РФПЛ возьмёт на себя лицензирование клубов с сезона-2019/20.