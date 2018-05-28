Брызгалов: чемпионат мира по хоккею превратился в безобразие

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года, экс-вратарь сборной России по хоккею считает, что чемпионат мира нуждается в пересмотре формата.

«Мировое первенство превратили в безобразие. Оставьте восемь, ну максимум десять команд — и будет здорово. Куда они растягивают этот турнир, делая его настолько неинтересным?» — цитирует Брызгалова «Чемпионат».

Россиянин также остался недоволен уровнем команд, принимавших участие в чемпионате мира 2018 года в Дании. Он считает, что те команды, которые не соответствуют уровню турнира, должны выступать в дивизионе рангом ниже.

«Что вот аутсайдеры делают? Есть дивизион B, пусть там и играют. Зачем настолько понижать статус чемпионата мира? Понимаю, что всё дело в деньгах. Но сколько можно… Смотреть не хочется», — заявил Брызгалов.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подвёл итоги сезона для национальной команды.