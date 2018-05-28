Ректор МГУ назвал сроки сдачи российской антидопинговой лаборатории

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил о приближении сдачи создаваемой при вузе российской антидопинговой лаборатории.

«Там буквально завершается полностью её сдача после реконструкции, это сложный процесс. Там и лифты, и полная реконструкция», — приводит слова Садовничего РИА Новости.

Он также сказал, что намерен обратиться к генеральному директору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли по поводу кандидатуры главы российской антидопинговой лаборатории.

«Завершаем через три недели — это сдача, июнь. Где-то в этом районе я обращусь уже к Ниггли с просьбой обсудить вопрос, как нам быть. Я с ним обсуждал этот вариант, он вообще позитивно отнёсся — возможно, и они порекомендуют кого-то на этот пост. В любом случае это сотрудник МГУ — лаборатория при МГУ», — заявил Садовничий.

Ранее Россия в письме исполкому WADA приняла выводы комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Самуэлем Шмидом о допинговых манипуляциях в российском спорте, но не признала причастности к этому государства, о чём свидетельствует расследование комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.