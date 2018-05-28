«Кливленд» в четвёртый раз подряд вышел в финал плей-офф НБА

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«Кливленд Кавальерс», обыграв «Бостон Селтикс» в седьмом матче серии, вышел в финал плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Кливленд» в четвёртый раз подряд и в пятый раз в своей истории поборется за титул в решающей серии плей-офф.

Клуб становился чемпионом только единожды — в 2016 году.

Ранее сообщалось, что «Кливленд Кавальерс» на выезде переиграл «Бостон Селтикс» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НБА.

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