«Кливленд» переиграл «Бостон» в седьмом матче серии и вышел в финал плей-офф НБА
Встреча завершилась со счётом 87:79.
В составе «Кливленда» самым результативным стал Леброн Джеймс. Он записал на свой счёт 35 очков, 15 подборов и 9 передач.
У «Бостона» отличился Джейсон Тейтум: на его счету 24 очка и 7 подборов.
«Кливленд» одержал победу в серии со счётом 4:3 и вышел в финал плей-офф НБА. В серии за чемпионский титул они встретятся с победителем противостояния «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс».
Ранее «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НБА.