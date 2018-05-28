«Кливленд» переиграл «Бостон» в седьмом матче серии и вышел в финал плей-офф НБА

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«Кливленд Кавальерс» на выезде переиграл «Бостон Селтикс» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 87:79.

В составе «Кливленда» самым результативным стал Леброн Джеймс. Он записал на свой счёт 35 очков, 15 подборов и 9 передач.

У «Бостона» отличился Джейсон Тейтум: на его счету 24 очка и 7 подборов.

«Кливленд» одержал победу в серии со счётом 4:3 и вышел в финал плей-офф НБА. В серии за чемпионский титул они встретятся с победителем противостояния «Голден Стэйт Уорриорз» — «Хьюстон Рокетс».

Ранее «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НБА.

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