Гол Роналду в ворота «Ювентуса» в падении через себя признан лучшим в ЛЧ в сезоне-2017/18

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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала список 10 лучших голов розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2017/18 по версии экспертов.

Лучшим голом сезона признан удар в исполнении португальского форварда «Реала» Криштиану Роналду в ворота туринского «Ювентуса» в первом матче 1/4 финала.

Вторым в рейтинге стал похожий по стилю гол валлийца Гарета Бэйла в финальном матче с «Ливерпулем».

Третье место эксперты отдали голу аргентинского нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина в первом матче 1/8 финала с «Тоттенхэм Хотспур».

В десятку также вошли голы Антуана Гризманна, Эдина Джеко, Фреда, Кевина де Брёйне, Лоренцо Инсинье, а также ещё по одному голу Бэйла и Роналду.

Ранее УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2017/18.

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