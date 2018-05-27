Тренер по биатлону Польховский намерен подать в суд на Тихонова

Известный тренер Валерий Польховский заявил, что намерен обратиться в суд с иском против четырёхкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова.

«Буду подавать иск в связи с его высказываниями, пора за них ответить публично перед биатлонной семьёй. Я стараюсь дорожить своей репутацией, и в нынешней ситуации терпение достигло точки кипения, пора тушить. Надо очистить своё имя. И речь не только о его словах о 2008 годе, но и о других оскорблениях, которые продолжаются на протяжении многих лет», — приводит слова Польховского ТАСС.

Он отметил, что целью подачи в суд не является получение компенсации.

«Главное — выяснить, кто прав в этой ситуации. Мне моё имя дороже», — добавил специалист.

Польховский считался главным кандидатом на пост старшего тренера женской сборной России до назначения на эту должность Виталия Норицына. Тихонов был противником приглашения Польховского и заявил о причастности специалиста к допинговому скандалу в сборной России в 2008 году.

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