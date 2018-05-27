Черчесов: те тренировки, которые мы проводим, выводят футболистов на другой уровень

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал об эффективности тренировок, которые национальная команда проводит на сборе в Австрии.

«Понятно, что есть нюансы. Например, сбор на пару дней дольше, чем в том году, так что мы делаем для себя изменения и, анализируя свою работу, помечаем вещи, которые должны нас улучшить. Несколько игроков в том же состоянии, несколько получше, есть пара, кто чуть похуже», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Он отметил, что одной тренировки на поле в день достаточно для футболистов.

«Сейчас конец сезона, и надо состояние улучшать так, чтобы не навредить. Кубок конфедераций нам дал пищу для размышлений — команда была готова, быстра, мобильна. Те тренировки, которые проводим, выводят футболистов на другой уровень», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что Александр Ерохин получил травму во время тренировки.

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