Россияне Штыль и Луканцов взяли два золота на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ

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Бронзовый призёр Олимпиады 2012 года российский каноист Иван Штыль завоевал золотую медаль в соревновании на дистанции 200 м в рамках второго этапа Кубка мира по гребле, который проходит в немецком Дуйсбурге.

Он показал время 39,974 секунды.

Второе место занял немец Штефан Кирай (40,975), третье — его соотечественник Ян Вандрей (41,053).

Ещё один россиянин, Евгений Луканцов, занял первое место в заезде байдарок-одиночек на дистанции 200 м, показав результат 35,424 секунды.

Вторым стал итальянец Андреа Доменико Ди Либерто (35,555), третьим — венгр Колош Чизмадия (35,780).

Кроме того, россиянка Ксения Курач финишировала второй в заезде каноэ-одиночек на дистанции 200 метров. Она преодолела дистанцию за 47,929 секунды, проиграв канадке Лоренс Винсент-Лапойнт 2,044 секунды.

Ранее сообщалось, что байдарочники Дьяченко и Ляпунов завоевали серебро на этапе КМ в Германии в заезде двоек.

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