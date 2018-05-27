Джеррард считает, что потеря Салаха оказала психологический эффект на игроков «Ливерпуля»
- Reuters
«Я выиграл один финал Лиги чемпионов и один проиграл. Никто не запоминает проигранные финалы. «Ливерпуль» хорошо играл. Потеря Салаха оказала психологический эффект на всех игроков команды, и «Реал» воспрянул», — приводит слова Джеррарда ВВС.
Он отметил, что две ошибки вратаря Лориса Кариуса сыграли решающую роль в матче. Джеррард подчеркнул, что в эпизоде с первым забитым мячом голкипер поторопился, за что был наказан.
«Это был прилив крови к голове, ему нужно было оставаться спокойным», — добавил Джеррард.
Ранее защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон заявил, что команда не винит Кариуса в поражении от «Реала».