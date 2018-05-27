Робертсон: мы не виним Кариуса за поражение в финале ЛЧ

Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон заявил, что комада не винит голкипера Лориса Кариуса в поражение от «Реала» в финале Лиги чемпионов.

«Мы не виним Лориса. Сейчас не самые приятные ощущения, но мы должны думать уже о лете. Жаль, что все закончилось так, но в целом сезон удался. Мы можем с оптимизмом смотреть в будущее», — приводит слова Робертсона пресс-служба УЕФА.

Ранее Кариус взял на себя вину за поражение команды в финале Лиги чемпионов.