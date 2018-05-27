Роналду в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В активе Роналду 15 голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Португалец в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром турнира.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов.

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