Роналду в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В активе Роналду 15 голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Португалец в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром турнира.

Лучшие бомбардиры #ЛЧ последних 11 лет



2018 Роналду 1⃣5⃣

2017 Роналду 1⃣2⃣

2016 Роналду 1⃣6⃣

2015 Роналду, Месси, Неймар 1⃣0⃣

2014 Роналду 1⃣7⃣

2013 Роналду 1⃣2⃣

2012 Месси 1⃣4⃣

2011 Месси 1⃣2⃣

2000 Месси 8⃣

2009 Месси 9⃣

2008 Роналду 8⃣ pic.twitter.com/ev2DdiYjoW — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 26 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов.