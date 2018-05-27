Роналду в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В активе Роналду 15 голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Португалец в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром турнира.
Лучшие бомбардиры #ЛЧ последних 11 лет— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 26 мая 2018 г.
2018 Роналду 1⃣5⃣
2017 Роналду 1⃣2⃣
2016 Роналду 1⃣6⃣
2015 Роналду, Месси, Неймар 1⃣0⃣
2014 Роналду 1⃣7⃣
2013 Роналду 1⃣2⃣
2012 Месси 1⃣4⃣
2011 Месси 1⃣2⃣
2000 Месси 8⃣
2009 Месси 9⃣
2008 Роналду 8⃣ pic.twitter.com/ev2DdiYjoW
Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов.