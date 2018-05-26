«Реал» и «Ливерпуль» обменялись голами в финале ЛЧ

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Мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль» обменялись голами в финале Лиги чемпионов.

Автором первого гола в матче стал французский форвард Карим Бензема, использовавший ошибку голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса.

Спустя четыре минуты «Ливерпуль» ответил голом Садио Мане после розыгрыша углового.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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