«Реал» и «Ливерпуль» обменялись голами в финале ЛЧ
Автором первого гола в матче стал французский форвард Карим Бензема, использовавший ошибку голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса.
GOOOOALLL⚽️!!!— 90MinutesChicago (@90MinutesChi) 26 мая 2018 г.
Karim Benzema sticks his foot out to block Karius' pass and scores
⏰53'
▶️@realmadrid 1 @LFC 0
#UCLFinal#UCLFinal2018#RealMadridLiverpoolpic.twitter.com/EYYQFkg83u
Спустя четыре минуты «Ливерпуль» ответил голом Садио Мане после розыгрыша углового.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.