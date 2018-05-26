Погребняк: и Салах, и Клопп заслужили победу в финале ЛЧ

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк рассказал, кого будет поддерживать в финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем»

«Я ждал эту пару в финале Лиги чемпионов. «Реал» не нуждается в представлении, а «Ливерпуль» показывает лучший футбол в этом году. Их атакующая тройка, которая делает результат, очень впечатляет. Ждал Юргена Клоппа, который мне очень симпатичен как тренер. За такого тренера надо умирать на поле», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Он отметил, что будет болеть за «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов.

«С одной стороны, хочется, чтобы «Реал» сделал рекордный хет-трик в завоевании Лиги чемпионов. С другой стороны, хочется, чтобы «Ливерпуль» выиграл. И Мохамед Салах, и Клопп заслужили», — добавил футболист.

Ранее Массимо Каррера назвал фаворита финала ЛЧ между «Ливерпулем» и «Реалом».