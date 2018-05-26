«Химки» обыграли «Локомотив-Кубань» во втором матче 1/4 финала баскетбольной Единой лиги ВТБ

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Подмосковные «Химки» одержали победу над краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» во втором матче 1/4 финала баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 77:72.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий победителей Алексей Швед, набравший 32 очка. В составе железнодорожников наибольшее количество баллов в активе атакующего защитника Дмитрия Кулагина (19).

Счёт в серии до трёх побед стал 2:0 в пользу «Химок». Следующая игра между командами состоится 31 мая.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил ВЭФ в первом матче 1/4 финала баскетбольной Единой лиги ВТБ.

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