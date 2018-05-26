Хованцев утверждён старшим тренером мужской сборной России по биатлону

Анатолий Хованцев утверждён на пост старшего тренера мужской сборной России по биатлону.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР).

Последние четыре года командой руководил немец Рикко Гросс, под началом которого россияне не сумели добиться значимых результатов. В прошедшем сезоне они лишь трижды занимали высшие места на этапах Кубка мира, причём дважды это сделал Антон Шипулин, который тренируется отдельно от основной сборной.

Ранее сообщалось, что Норицын утверждён на пост старшего тренера женской сборной России по биатлону.