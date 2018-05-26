Эксперт назвал большим позором для Украины организацию финала Лиги чемпионов

Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский назвал большим позором для Украины избиение болельщиков «Ливерпуля» и высокие цены на жильё в преддверии финала Лиги чемпионов по футболу.

«Государство не может договориться с отелями о регулировании цен, теряет контроль над ситуацией, поскольку местный бизнес в ущерб имиджу страны не считается с позицией государства. На Украине процветают коррупция и криминал», — сказал Неменский в беседе с RT.

Он также отметил, что ситуация с безопасностью и организацией мероприятий существенно изменилась с чемпионата Европы 2012 года.

«Если вы берётесь за обеспечение, организацию общеевропейского мероприятия, то правила должны быть европейскими. И когда мэр Киева Виталий Кличко говорит, что ничего страшного не происходит и резкое повышение цен на проживание является общемировой практикой, видно, он не очень владеет ситуацией. Когда номер — условно — стоит $20 в сутки, а его продают за $1 тыс., это, мягко выражаясь, ненормальная ситуация. Это всё характеризует и город, и государство», — заявил Денисов.

Ранее директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал RT, что фанатские группировки ведущих украинских футбольных клубов открыто демонстрировали свои неонацистские убеждения, а также прокомментировал беспорядки в Киеве перед финалом Лиги чемпионов.