Эксперт прокомментировал беспорядки в Киеве перед финалом ЛЧ

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Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал RT, что фанатские группировки ведущих украинских футбольных клубов открыто демонстрировали свои неонацистские убеждения, и прокомментировал беспорядки в Киеве перед финалом Лиги чемпионов.
Эксперт прокомментировал беспорядки в Киеве перед финалом ЛЧ
  • © Кадр: видео YouTube/Интер Сторис

«До 2014 года фанатские группировки ключевых футбольных клубов на Украине являлись праотцами целого ряда неонацистских добровольческих батальонов, которые впоследствии воевали в Донбассе... Фактически сотни людей, которые официально являются представителями команд, исповедовали неонацистские убеждения и открыто это демонстрировали», — заявил в беседе с RT Денисов.

Он также поделился мнением по поводу беспорядков, происходящих в Киеве перед финальным матчем Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».

«Бесчинства, которые происходят, — это последствие той политики, когда приезжие туристы априори воспринимаются болельщиками как враждебные группировки», — пояснил Денисов.

Ранее футбольные хулиганы напали на болельщиков клуба «Ливерпуль» в Киеве, где 26 мая пройдёт финальный матч Лиги чемпионов, в котором английская команда сыграет с мадридским «Реалом».

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