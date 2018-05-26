Футболист «Ливерпуля» Милнер пожаловался на количество призов Салаха

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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер пожаловался на количество призов партнёра по команде, египетского нападающего Мохамеда Салаха.

«На днях в раздевалке на месте Салаха было семь индивидуальных трофеев на полу: всевозможные призы игроку месяца. Я переступал через них в своих шлёпанцах и попросил передвинуть их. Я ему сказал: «Мохамед, передвинь это! Я не могу добраться до своего места. Сделай нам одолжение, пожалуйста!» — цитирует Милнера Goal.

Он также прокомментировал слова о том, что Салаха можно остановить, если не давать ему сыграть левой ногой.

«Это легко сказать, но на самом деле остановить его... Вы говорите то же самое о Месси в течение 15 лет, что его правая нога не так великолепна, как левая. Но лучшие игроки практически всегда находят выход», — заявил Милнер.

Ранее сообщалось, что руководство мадридского «Реала» намерено заполучить египетского нападающего английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

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