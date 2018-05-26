Стал известен чистый доход РФС за 2017 год

Российский футбольный союз (РФС) обнародовал отчёт по итогам 2017 года.

Общая величина доходов в 2017 году составила 3 млрд 340,1 млн рублей, а общая сумма расходов — 3 млрд 178,4 млн рублей. Таким образом, чистый доход РФС в 2017 году составил 161,7 млн рублей, сообщает ТАСС.

Доходы формировались в основном за счёт целевых поступлений от Международной федерации футбола (ФИФА) и продажи маркетинговых прав — 36% и 35% соответственно. Также доходы приносили права на телетрансляции (13%), продажа коммерческих прав лигам (10%), прочие поступления составили 6%.

В 2017 году РФС смог полностью погасить кредиторскую задолженность. По итогам года финансово-хозяйственная деятельность РФС была признана положительной.

Ранее РФС отчитался, на что были потрачены деньги, собранные в виде штрафов по решениям контрольно-дисциплинарного комитета в 2017 году.