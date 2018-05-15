В РФС сообщили, куда потратили около 29 млн рублей, собранных в виде штрафов

Российский футбольный союз (РФС) отчитался, на что были потрачены деньги, собранные в виде штрафов по решениям Контрольно-дисциплинарного комитета в 2017 году.

Всего в распоряжение РФС поступило штрафов на общую сумму 28 984 201 рубль 69 копеек, сообщает официальный сайт организации. На эти деньги РФС обеспечил проведение финальных турниров чемпионата России среди детско-юношеских команд, а также организацию специальной подготовки контролёров-распорядителей. Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о мере наказания для форварда «Краснодара» Фёдора Смолова, который позволил себе нецензурные выражения, попавшие в телетрансляцию матча 24-го тура против махачкалинского «Анжи».