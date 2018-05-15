В РФС сообщили, куда потратили около 29 млн рублей, собранных в виде штрафов

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) отчитался, на что были потрачены деньги, собранные в виде штрафов по решениям Контрольно-дисциплинарного комитета в 2017 году.

Всего в распоряжение РФС поступило штрафов на общую сумму 28 984 201 рубль 69 копеек, сообщает официальный сайт организации.

На эти деньги РФС обеспечил проведение финальных турниров чемпионата России среди детско-юношеских команд, а также организацию специальной подготовки контролёров-распорядителей.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о мере наказания для форварда «Краснодара» Фёдора Смолова, который позволил себе нецензурные выражения, попавшие в телетрансляцию матча 24-го тура против махачкалинского «Анжи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных