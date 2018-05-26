СМИ: Прокуратура Швейцарии сняла обвинения с Платини по делу о коррупции

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Прокуратура Швейцарии сняла обвинения с бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини по делу о коррупции.

«Мы вам подтверждаем, что процедура подозрения не проводится против Мишеля Платини. Мы также можем удостоверить, что экс-руководитель УЕФА не будет обвинён в рамках данной процедуры», — приводит слова прокурора Солари Monde.

В 2015 году в Швейцарии было заведено дело против занимавшего должность президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году 2 млн швейцарских франков Мишелю Платини, возглавлявшему УЕФА. Арбитражная палата комитета по этике ФИФА в декабре 2015 года отстранила Блаттера и Платини от футбола на восемь лет. Впоследствии дисквалификация французского чиновника была сокращена до четырёх лет.

Ранее бывший глава УЕФА Мишель Платини жёстко раскритиковал ФИФА и Спортивный арбитражный суд в связи с его отстранением из-за обвинений в коррупции.

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