«Кливленд» победил «Бостон» и сравнял счёт в полуфинальной серии плей-офф НБА

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«Кливленд Кавальерс» на своём паркете победил «Бостон Селтикс» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 109:99.

В составе «Кливленда» отличился Леброн Джеймс, записавший в свой актив 46 очков, 11 подборов и 9 передач. Его партнёр Джордж Хилл набрал 20 очков.

У «Бостона» самыми результативными стали Терри Розье и Джейлен Браун, набросавшие 28 и 27 очков соответственно.

Счёт в серии до четырёх побед стал равным — 3:3. Решающий матч состоится 27 мая в Бостоне.

Ранее сообщалось, что один из ведущих игроков «Хьюстон Рокетс» Крис Пол не сможет принять участие в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».

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