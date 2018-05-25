Канчельскис назвал защитника Марсело самым слабым звеном «Реала»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России по футболу Андрей Канчельскис назвал бразильского защитника мадридского «Реала» Марсело самым слабым звеном испанской команды.

«Марсело — самое слабое звено «Реала»! Да он просто анархист! Я бы такого левого защитника никогда в свою команду не взял. Убегает вперёд, зону свою оставляет. Бегунок, ну натуральный бегунок! Не защитник. Как хочет, так и играет. Никаких футбольных законов не соблюдает», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Тренер также вспомнил матч сборной Бразилии с командой Германии в полуфинале чемпионата мира 2014 года. Тогда бразильцы, за которых играл Марсело, потерпели разгромное поражение от немцев со счётом 1:7. По стилю игры Марсело, по мнению Канчельскиса, напоминает защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.

«Он же просто бегает туда-сюда, туда-сюда, не выполняя своих прямых обязанностей. Как Комбаров в «Спартаке». Вот один в один», — заявил Канчельскис.

Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» пройдёт в Киеве 26 мая. Начало — в 21:45.

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