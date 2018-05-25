Виталий Кличко предложил футбольным болельщикам остановиться в его апартаментах

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Мэр Киева Виталий Кличко поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов по футболу между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем», который пройдёт 26 мая в столице Украины.

«Независимо от результата, кто завтра победит, уже сегодня выиграли Киев и Украина», — приводит слова Кличко Sport24.

Мэр Киева вспомнил цитату Нельсона Манделы: «Спорт может изменить мир», а также прокомментировал жалобы гостей Киева на недостаток жилья и высокие цены в отелях.

«Наш город красивый и гостеприимный. Если у кого-то нет ночлега — пожалуйста, мои апартаменты открыты, мой дом открыт», — предложил Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал нападение на фанатов английского футбольного клуба «Ливерпуль» в преддверии финала Лиги чемпионов.

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