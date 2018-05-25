Мужская сборная России победила Канаду в стартовом матче волейбольной Лиги наций
Мужская сборная России победила национальную команду Канады в стартовом матче волейбольной Лиги наций.
Встреча завершилась со счётом 3:0 (26:24, 25:14, 25:19).
В составе российской сборной самыми результативными стали Егор Клюка с 16 очками и Дмитрий Мусэрский с 15 баллами.
26 мая Россия сыграет с Польшей.
Ранее женская сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Германии в матче Лиги наций.
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