Мужская сборная России победила Канаду в стартовом матче волейбольной Лиги наций

Мужская сборная России победила национальную команду Канады в стартовом матче волейбольной Лиги наций.

Встреча завершилась со счётом 3:0 (26:24, 25:14, 25:19).

В составе российской сборной самыми результативными стали Егор Клюка с 16 очками и Дмитрий Мусэрский с 15 баллами.

26 мая Россия сыграет с Польшей.

Ранее женская сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Германии в матче Лиги наций.