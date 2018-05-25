Мужская сборная России победила Канаду в стартовом матче волейбольной Лиги наций

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Мужская сборная России победила национальную команду Канады в стартовом матче волейбольной Лиги наций.

Встреча завершилась со счётом 3:0 (26:24, 25:14, 25:19).

В составе российской сборной самыми результативными стали Егор Клюка с 16 очками и Дмитрий Мусэрский с 15 баллами.

26 мая Россия сыграет с Польшей.

Ранее женская сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Германии в матче Лиги наций.

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