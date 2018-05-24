Российские волейболистки обыграли команду Германии в Лиге наций

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Женская сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Германии в матче Лиги наций.

Встреча завершилась со счётом 3:1 (19:25, 25:21, 25:15, 25:23).

Эта победа стала для сборной России четвёртой в шести матчах.

Следующими соперницами россиянок станут представительницы Сербии.

Ранее сообщалось, что женская сборная России проиграла команде Южной Кореи в матче волейбольной Лиги наций.

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