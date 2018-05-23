Женская сборная России проиграла команде Южной Кореи в матче волейбольной Лиги наций

Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Южной Кореи в матче Лиги наций.

Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:14, 25:17). Для российских волейболисток это поражение стало вторым в пяти матчах. Следующим соперником российской команды станет сборная Германии. Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу победила Италию в Лиге наций.