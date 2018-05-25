СМИ: Тренер Сарри согласовал условия контракта с «Челси»

Короткая ссылка
Экс-наставник «Наполи» Маурицио Сарри согласовал условия контракта с английским «Челси».

Об этом сообщает La Repubblica

Зарплата Сарри в «Челси» составит €6 млн за год. Соглашение рассчитано на два года. Осталось урегулировать незначительные детали сделки.

Ранее стало известно, что лондонский футбольный клуб «Челси» готов предложить двухлетний контракт бывшему главному тренеру «Наполи» Маурицио Сарри.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить