СМИ: Тренер Сарри согласовал условия контракта с «Челси»

Экс-наставник «Наполи» Маурицио Сарри согласовал условия контракта с английским «Челси».

Об этом сообщает La Repubblica.

Зарплата Сарри в «Челси» составит €6 млн за год. Соглашение рассчитано на два года. Осталось урегулировать незначительные детали сделки.

Ранее стало известно, что лондонский футбольный клуб «Челси» готов предложить двухлетний контракт бывшему главному тренеру «Наполи» Маурицио Сарри.