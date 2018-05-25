СМИ: Хартли станет главным тренером ХК «Авангард»

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Наставник сборной Латвии по хоккею Боб Хартли станет главным тренером омского «Авангарда».

Руководство «Авангарда» остановило свой выбор на Хартли. В шорт-лист также входили Петерис Скудра и Харийс Витолиньш, сообщает «Спорт-Экспресс».

57-летний Хартли работал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Колорадо Эвеланш», «Атланта Трэшерз» и «Калгари Флэймз». Вместе с «Колорадо» он стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее наставник казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов был признан лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18.

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