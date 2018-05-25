Тренерский совет ФССР будет исполнять обязанности главного тренера сборной России по санному спорту в сезоне-2018/19

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Тренерский совет Федерации санного спорта России (ФССР) будет исполнять обязанности главного тренера сборной России в следующем сезоне.

Председателем тренерского совета назначена Вера Бардина, заместителями председателя стали старший тренер Сергей Чудинов и тренер Дмитрий Касаткин, а также тренер сборной Гела Георгобиани. Кандидатуры были выдвинуты президентом ФССР Наталией Гарт.

«Убеждена, что данная форма работы на сегодняшний день для ФССР является оптимальной. Чёткое закрепление каждого спортсмена за определённым тренером, ответственным за его общефизическую, ледовую, роликовую подготовку и спортивный инвентарь, а, следовательно, повышение уровня личной ответственности тренерского штаба должны принести, на мой взгляд, хороший результат», — приводит слова Гарт пресс-служба ФССР.

Ранее сообщалось, что ФССР выдвинула своего руководителя Наталию Гарт в качестве кандидата в члены исполкома Международной федерации санного спорта (FIL).

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