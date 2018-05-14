ФССР выдвинула Гарт кандидатом в члены исполкома Международной федерации санного спорта
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора ФССР Станислава Тюрина.
«Наталия Сергеевна Гарт вновь будет претендовать на место в исполкоме международной федерации. Официальная заявка была отправлена в конце прошлой недели», — заявил он.
Выборы руководства FIL пройдут в Братиславе с 15 по 17 июня в рамках отчётно-выборной конференции.
Ранее Гарт прокомментировала намерение МОК подать апелляции на решения CAS, согласно которым были оправданы российские атлеты.