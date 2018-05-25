Вратарь ФК «Зенит» Лунёв полагает, что мог бы играть в «Реале»
Вратарь санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Лунёв заявил, что мог бы играть в мадридском «Реале».
Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
«Если бы в 17 лет у меня была сегодняшняя голова, наверное, мог бы играть в «Реале». Мне кажется, всегда есть возможность доказать, что ты можешь», — сказал Лунёв.
Он отметил, что для этого нужно много работать.
Ранее Лунёв назвал своё состояние после травмы идеальным.
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