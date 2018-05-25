Вратарь ФК «Зенит» Лунёв полагает, что мог бы играть в «Реале»

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Лунёв заявил, что мог бы играть в мадридском «Реале».

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Если бы в 17 лет у меня была сегодняшняя голова, наверное, мог бы играть в «Реале». Мне кажется, всегда есть возможность доказать, что ты можешь», — сказал Лунёв.

Он отметил, что для этого нужно много работать.

Ранее Лунёв назвал своё состояние после травмы идеальным.