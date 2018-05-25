СМИ: Футболисту «Баварии» Видалю грозит тюремное заключение

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Полузащитнику мюнхенской «Баварии» Артуро Видалю грозит тюремное заключение за драку в ночном клубе в сентябре 2017 года.

Об этом сообщает 4-4-2.com.

По информации издания, Видаль вместе с братом Сандрино должен будет предстать перед судом по обвинению в опасном нападении. В худшем случае оба могут быть лишены свободы на несколько лет.

В сентябре 2017 года после победы «Баварии» над «Майнцем» братья повздорили с другими посетителями в VIP-зале одного из ночных клубов Мюнхена. Один человек был ранен в голову трёхлитровой бутылкой.

Ранее Роналду рассказал о неприятной ситуации с правоохранительными органами.

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