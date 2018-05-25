Футболист «Арсенала» Мхитарян представил собственный бренд игрушек
Игрушка является копией армянского футболиста. В ближайшее время она будет доступна для приобретения в магазинах.
Interactive #MKHITARYAN TOY coming soon🙋🏻♂️#MickiToy#inspireachild@OfficialArmFFpic.twitter.com/HaVOCDjVhl— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) 23 мая 2018 г.
В прошедшем сезоне Мхитарян забил три гола и сделал девять результативных передач в 26 матчах.
Ранее Эмери заявил, что горд работать в «Арсенале» после Арсена Венгера.