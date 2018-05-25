СМИ: Футболист «Барселоны» Видаль может перейти в «Локомотив»

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Московский «Локомотив» заинтересован в подписании контракта с защитником «Барселоны» Алейшем Видалем.

Об этом сообщает weloba.cat.

По информации издания, железнодорожники готовы заплатить каталонскому клубу €6—7 млн.

Как отмечает «Чемпионат», агент Видаля подтвердил, что переход игрока в стан чемпионов России возможен.

Ранее помощник Черчесова высказал своё отношение к Игорю Денисову.

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