СМИ: Футболист «Барселоны» Видаль может перейти в «Локомотив»
Московский «Локомотив» заинтересован в подписании контракта с защитником «Барселоны» Алейшем Видалем.
Об этом сообщает weloba.cat.
По информации издания, железнодорожники готовы заплатить каталонскому клубу €6—7 млн.
Как отмечает «Чемпионат», агент Видаля подтвердил, что переход игрока в стан чемпионов России возможен.
Ранее помощник Черчесова высказал своё отношение к Игорю Денисову.
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