СМИ: Футболист «Барселоны» Видаль может перейти в «Локомотив»

Московский «Локомотив» заинтересован в подписании контракта с защитником «Барселоны» Алейшем Видалем.

Об этом сообщает weloba.cat.

По информации издания, железнодорожники готовы заплатить каталонскому клубу €6—7 млн.

Как отмечает «Чемпионат», агент Видаля подтвердил, что переход игрока в стан чемпионов России возможен.

Ранее помощник Черчесова высказал своё отношение к Игорю Денисову.