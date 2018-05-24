«Лион» в третий раз подряд выиграл женскую Лигу чемпионов по футболу

Французский «Лион» стал победителем женской Лиги чемпионов по футболу.

В финальном матче, который проходил в Киеве, «Лион» в дополнительное время переиграл немецкий «Вольфсбург» со счётом 4:1.

Основное время завершилось со счётом 0:0.

В составе «Вольфсбурга» отличилась Пернилле Хардер (93-я минута).

«Лион» ответил голами Амандин Анри (98-я), Эжени ле Соммер (99-я), Ады Хегерберг (103-я) и Камиль Абили (116-я минута).

Французский клуб одерживает победу в женской Лиге чемпионов третий год подряд и в пятый раз в истории турнира.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил города, в которых пройдут финалы европейских кубков сезона-2019/20.