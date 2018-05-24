Стало известно место проведения финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил города, в которых пройдут финалы европейских кубков сезона-2019/20.

Финалы еврокубков пройдут в следующих местах:

— Лига чемпионов: «Ататюрк», Стамбул (Турция);

— Лига Европы: «Арена Гданьск», Гданьcк (Польша);

— женская Лига чемпионов: «Аустрия Арена», Вена (Австрия);

— Суперкубок УЕФА: «Драгау», Порту (Португалия).

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Ранее почётный и вечный чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем», который пройдёт в столице Украины.